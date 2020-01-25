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​ اليابان تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

09:46 ص السبت 25 يناير 2020
​ اليابان تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

فيروس كورونا

طوكيو - (د ب أ):

أكدت السلطات الصحية اليابانية اليوم السبت اكتشاف ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بعد إصابة مئات الأشخاص به في الصين.

وذكرت وكالة"بلومبرج" للأنباء اليوم أنه تم اكتشاف حالة الإصابة بإمرأة صينية.

وكان قد تم نقل رجل إلى مستشفى في طوكيو أمس الجمعة بعد عودته من زيارة لمدينة ووهان في وسط الصين، بعد تأكيد إصابته بالفيروس، والتى تعد الثانية من نوعها.

وكانت اليابان قد أكدت تشخيص أول حالة إصابة بالفيروس الأسبوع الماضي لمواطن صيني يعيش في مقاطعة كانجاوا قرب طوكيو، وذلك بعد عودته من زيارة ووهان مطلع الشهر الجاري.

فيروس كورونا اليابان السلطات الصحية اليابانية

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