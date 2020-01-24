"شباكي بيْطُل عَ الأَجرام".. ديوان شعر بالعامية المصرية لمحمود بيومي



كتب- محمد عاطف:

يشارك الشاعر محمود بيومي، بديوان "شباكي بيْطُل عَ الأَجرام" في فعاليات معرض الكتاب الدورة الـ51، عقب حصوله على الجائزة الأولى في مسابقة لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة 2018.

يذكر أن أقدم قصيدة في الديوان منذ عام 2011، وأحدث قصيدة عام 2017، وهو الديوان الأول للشاعر الذي نشر له قبل ذلك كتاب "من رسائل الدَّبَران للثُريا" مع جريدة أخبار الأدب 2018.