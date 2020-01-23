خاص| تفاصيل إطلاق "الكهرباء" لتطبيق قراءة العدادات.. والدفع عبر الموبايل

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كتب- محمد صلاح:

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تطبيق "منصة الكهرباء الذكية" على الهواتف المحمولة بأنواعها "أبل أو أندرويد" لكي يتمكن المواطنون من تسجيل قراءة العداد الخاصة به عبر الدخول على التطبيق وملء البيانات الخاصة بالمشترك أو المواطن.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن التطبيق عدة خطوات؛ تبدأ بتسجيل القراءة ثم رقم العداد، وبعد ذلك يقوم المشترك أو المواطن بتصوير قراءة العداد وإرسالها عبر التطبيق ثم الدفع الإلكترونى مباشرة من على هاتفه.

كما يتضمن التطبيق معلومات المشترك التي يسجلها بنفسه ويحتفظ بكلمة السر.

وأطلقت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التطبيق رسميًا أوائل شهر يناير الحالي، وبالفعل بدأ مشتركون بالشركة في استخدامه والاعتماد عليه.

التطبيق على الأندرويد (اضغط هنا)

التطبيق على الأيفون (اضغط هنا)