الإسكان تدعو ملاك الأراضي بمدينة العلمين لتقديم سند الملكية

كتب - محمد عبدالناصر:

دعا المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، حائزي الأراضي الواقعة بنطاق قرار رئيس الجمهورية رقم (108) لسنة 2018، لإقامة مدينة العلمين الجديدة، إلى التوجه لمقر جهاز المدينة، وتقديم المستندات الدالة على الملكية، سواء عقود مسجلة أو اعتداد ملكية أو تخصيصات من محافظة مطروح، وذلك خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وحذر نائب رئيس الهيئة -في بيان اليوم الخميس- المواطنين من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قِبل الهيئة، مع حفظ حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأكد هلال أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي المخصصة لإقامة مدينة العلمين الجديدة، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (108) لسنة 2018، والمحددة طبقا لما يلي؛ الحد البحري: الطريق الساحلي الدولي (الإسكندرية – مطروح) من العلامة ك 107 وحتى ك 121/126، والحد القبلي: ترعة الحمام، والحد الشرقي: كردون مدينة العلمين، والحد الغربي: قرية سيدي عبد الرحمن وميناء الحمراء، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

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