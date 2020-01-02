أقل متر بـ4980 جنيهًا.. ننشر كراسة شروط حجز شقق سكن مصر في 5 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، تلقي طلبات حجز وحدات "سكن مصر" للدور الأرضي والأخير في 5 مدن جديدة.

وشمل الطرح 3387 شقة في مشروع سكن مصر، بمدن (أكتوبر الجديدة - القاهرة الجديدة - العبور- بدر- المنصورة الجديدة) بمساحات 106 أمتار وحتى 115 مترًا.

وينشر مصراوي كراسة شروط الحجز والأسعار الخاصة بكل مدينة.

وبحسب كراسة الشروط، بلغ سعر المتر في مدينة أكتوبر الجديدة 6380 جنيهًا، بما يعني وصول سعر الوحدة (106 أمتار) نحو 676 ألف جنيه، والشقة الـ115 مترًا نحو 733 ألف جنيه.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، بلغ سعر المتر 7655 جنيهًا، ووصل سعر الشقة الـ 106 أمتار 811 ألف جنيه والشقة الـ115 مترا 880 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور الجديدة، وصل سعر المتر 6070 جنيهًا، ووصل سعر الوحدة الـ 115 مترًا 698 ألف جنيه.

أما مدينة بدر، وصل سعر المتر بها لـ 4980 جنيهًا، حيث سجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 572 ألف جنيه.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، بلغ سعر المتر 6870 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا نحو 790 ألف جنيه.

ومن المقرر سداد مبلغ 50 ألف جنيه مقدم حجز عند التقديم، بجانب 500 جنيه مصروفات إدارية.

شروط الحجز:

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

- الوحدات السكنية مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.