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وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة

02:18 م الجمعة 17 يناير 2020
وزير الأوقاف يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الميناء بالغردقة

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الغردقة - أ ش أ:

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الميناء بمنطقة السقالة بجنوب الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالأحمر والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة والتي تحدث فيها عن الحياء وحسن الخلوق ودعي إلى ضرورة التحلي بالقيم والمبادئ والخلق الرفيع والأدب والحياء مع الله ورسولة والأدب والحياء مع الناس وضرب الأمثلة لانبياء الله فى الأدب والحياء وحسن الخلق والاعتماد علي الله .

ودعي وزير الأوقاف إلى ضرورة الأدب مع رسولنا الكريم بإتباع سنته وأن يكون القدوة الحسنة في الفعل والقول، وتناول أهمية بر الوالدين وطاعتهما والدعاء لهما.

وكان وزير الأوقاف قد قام اليوم بزيارة مدينة الغردقة تزامنا مع إحتفالات محافظة البحرالاحمر بعيدها القومي الذي يواكب ذكرى معركة شدوان فى 22 يناير من كل عام.

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محمد مختار جمعة مسجد الميناء منطقة السقالة الغردقة القيادات التنفيذية وزارة الأوقاف صلاة الجمعة

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