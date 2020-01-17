الإسكان: دراسة لتحقيق الاتزان المائي بالمدن الجديدة وترشيد الاستهلاك

كتب - محمد عبدالناصر:

وجه عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإعداد دراسة لتحقيق الاتزان المائي بالمدن الجديدة، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة استخدام المياه المُعالجة ثلاثياً، بالشكل الأمثل، لتحقيق أعظم استفادة منها، واعتبارها مورداً اقتصادياً، ووضع أفكار ومقترحات لإعادة الاستخدام، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وقال الجزار - خلال اجتماع مع نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن؛ لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة - "يجب إعادة استخدام كل قطرة مياه، من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد المهم جداً، ووضع هذا الموضوع على أجندة الأولويات في تلك المرحلة".

وشدد الوزير - خلال الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارة وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة- على أهمية ترشيد استهلاك المياه، ومحاسبة كل مواطن طبقاً لاستهلاكه الفعلي، وهو الأمر الذي سيسهم في ترشيد الاستهلاك.

من جانبه، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، بشكل دوري، لافتا إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في تلك الفترة بتحسين وضع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي القائمة، لتعظيم الفائدة من الاستثمارات الحالية المُتاحة بالقطاع، وتحسين ورفع كفاءة العاملين به، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة.​