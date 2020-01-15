مطور عقاري: عمولات شركات التسويق العقاري وصلت لـ8%

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، إن شركات التسويق تعطي مصداقية لمشروعات المطور العقاري، ولكن هناك شركات غير مؤهلة، تركز على المشروعات الكبيرة فقط، أو التي يتم إطلاقها لأول مرة، ولا يتعاملون على المشروعات الأخرى.

وأضاف شلبي، خلال كلمته، بالمائدة المستديرة انفستجيت "تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري"، أن هناك تفاوت في العمولات بين شركة وأخرى، إذ أن نسبة العمولات تتراوح من ١ إلى ٧% وقد تصل إلى ٨%، مؤكدا أنه أمر غير صحي.

واقترح شلبي، أن يتم تأسيس كيان رسمي لتنظيم العمولات، والعلاقة بين المطور والمسوق، منوها عن أن العمولة لا يجب أن تزيد عن ٢%.