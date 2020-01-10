حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع بوتين الأزمة الليبية.. وموعد تحسن الطقس

كتب- محمود مصطفى:

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، بدأت بإجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتنفيذ القوات المسلحة المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية.

ويستعرض (مصراوي) أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية: