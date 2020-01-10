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حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع بوتين الأزمة الليبية.. وموعد تحسن الطقس

05:55 م الجمعة 10 يناير 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يبحث مع بوتين الأزمة الليبية.. وموعد تحسن الطقس

حدث في 8 ساعات

كتب- محمود مصطفى:

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية، بدأت بإجراء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتنفيذ القوات المسلحة المناورة "قادر 2020" بالذخيرة الحية.

ويستعرض (مصراوي) أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الـ8 ساعات الماضية:

السيسي وبوتين أحداث ليبيا القوات المسلحة مصطفى مدبولي سقوط الأمطار
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