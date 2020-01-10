السيسي وبوتين يبحثان هاتفيًا أزمة ليبيا وأحداث الخليج

كتب - محمد سامي ومحمود مصطفى:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال شهد تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الليبية، وجدد الرئيس السيسي تأكيد موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية من كافة الجوانب، وتقوض المساعي الرامية إلى تحقيق الامن والاستقرار في ليبيا.

من جانبه؛ أكد بوتين سعي بلاده؛ لتحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا، فتم التوافق في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته.

وأوضح السفير بسام راضي، أن الاتصال تناول مناقشة مستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة، فتم التأكيد المتبادل على أهمية التهدئة، وعدم التصعيد حفاظًا على أمن وسلامة الخليج.

وأضاف أن الاتصال تطرق كذلك لعدد من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وأكد الرئيسان الحرص على تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وتلك المتعلقة بالطاقة.

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