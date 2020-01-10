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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب ألماس بمليوني جنيه

03:23 م الجمعة 10 يناير 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب ألماس بمليوني جنيه

الجمارك

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة طارق محمد محاولة تهريب كمية كبيرة من الألماس.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم، إن مأمور اللجنة الجمركية محمد عبد الباقي اشتبه في أحد الركاب القادمين من الشارقة، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 29 كيسا بها كمية كبيرة من الألماس، مشيرا إلى أن قيمة المضبوطات بلغت حوالي مليوني جنيه.

ولفت إلى أن جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.

الجمارك مطار القاهرة الدولي طارق محمد محاولة تهريب

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