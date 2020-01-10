بعد سقوط الأمطار.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس (ارتفاع 5 درجات)

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 5 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وشهد طقس اليوم الجمعة، هطولاً للأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، وخفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وأضاف "شاهين" في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أن الأحوال الجوية تعود إلى الاستقرار بداية من غدٍ السبت، بزيادة فترات سطوع الشمس، وانخفاض سرعة الرياح على أغلب الأنحاء، على أن تعاود الشبورة المائية في الظهور مرة أخرى بالطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة ستعود إلى معدلاتها الطبيعية تدريجيًا، والطقس سيكون معتدلاً نهارًا، شديد البرودة ليلا، متوقعًا أن تصل درجة الحرارة إلى 20 درجة على القاهرة والوجه البحري بحلول يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح شاهين، أن الظروف مهيأة تماما للخروج للحدائق والمتنزهات، مع زيادة فترات سطوع الشمس، وانعدام فرص سقوط الأمطار.

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