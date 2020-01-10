الحكومة تنفي نقص "الفكة": إنتاج 1.6 مليار جنيه في 4 سنوات

كتب - محمد غايات:​

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية "الفكة".

وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

وأشارت وزارة المالية إلى وجود احتياطي من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.

ولفتت إلى زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بحيث يتم إنتاج ١,٦ مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال ٤ سنوات، وكذلك يتم توزيع "الفكة" بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام في توزيع "الفكة"؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

وقالت وزارة المالية إنه في إطار تعظيم دور مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" في توثيق "ذاكرة مصر" لبناء الوعى الوطني، تم سك المشروعات القومية على العملات المعدنية، وتخليداً لذكرى الشخصيات الوطنية التي أثرت الحياة العامة بعطائها المثمر وإسهاماتها المضيئة في التاريخ المصري، وذلك إدراكًا لحجم الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها مصر.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg).