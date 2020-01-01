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خريطة.. 5 كباري جديدة تحل أزمة المرور بمصر الجديدة (ملفات تفاعلية)

02:10 م الأربعاء 01 يناير 2020
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كتب- محمد نصار:

يشمل مخطط تطوير حي مصر الجديدة العديد من المشروعات ومن أهمها مشروعات الطرق والكباري التي تعمل على حل أزمة التكدسات المرورية الكبيرة التي تعاني منها المنطقة.

تشمل عملية التطوير 8 مراحل، يجرى تنفيذ خمسة مراحل منها حاليا، وتعد عملية تطوير حي مصر الجديدة الحالية هي الأولى من نوعها منذ خططها البارون امبان.
تشمل المرحلة الأولى من التطوير منطقة مثلث ألماظة ومحور أبوبكر الصديق وفيها تم تحويل الحركة المرورية إلى حركة حرة بلاتقاطعات وزيادة سعة الطرق وتسهيل حركة وسائل النقل الجماعي بدرجة كبيرة وحل مشكلة العجز في الانتظار وتم إنشاء 5 كباري لازمة لتحقيق ذلك.

وتضم الكباري التي يجري إنشاؤها، (تقاطع الميرغني مع شارع أبوبكر الصديق - تقاطع الميرغني مع السبع عمارات - تقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبري الجلاء - تقاطع أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان - ميدان المحكمة).

حي مصر الجديدة مشروعات الطرق والكباري التكدسات المرورية

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