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    الزراعة: إعدام شحنة بط مستوردة من فرنسا لإصابتها بالسالمونيلا

    12:23 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    الزراعة: إعدام شحنة بط مستوردة من فرنسا لإصابتها بالسالمونيلا

    بط

    كتب - أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضبط شحنة كتاكيت بط عمر يوم واردة من دولة فرنسا، مصابة بالسالمونيلا انتريتيدس.

    ووفقًا لتقرير رسمي عرضه الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على وزير الزراعة، أعدمت الهيئة الشحنة والتي تشمل 24624 كتكوت بط عمر يوم؛ بسبب إصابته بالسالمونيلا انتريتيدس، والتي تنتقل للإنسان، وتسبب أعراض تسمم غذائي وإسهال.

    وأوضح التقرير أن معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، اكتشفت هذا النوع من البكتيريا فى العينات التي تم سحبها بمعرفة الحجر البيطري بمطار القاهرة فور وصول الشحنة، لافتًا إلى أنه تمت عملية الإعدام الكلي للشحنة طبقًا للاشتراطات الصحية البيطرية.

    بط إعدام فرنسا السالمونيلا وزارة الزراعة

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