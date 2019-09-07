حدث ليلًا| اشتراطات لتأمين المباني ضد الحرائق وإيقاف 3 من مقدمي البرامج

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي.

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان، الخاص باشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة والخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من أخطار الحريق .

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

"كشف وإنذار".. قرار وزاري بشأن اشتراطات تأمين المباني من الحرائق

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الإسكان، الخاص باشتراطات تأمين المباني والمنشآت القائمة والخاضعة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من أخطار الحريق من المستوى الأول.

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"الإعلاميين" توقف 3 من مقدمي البرامج.. وتؤكد: مستمرون في ضبط المشهد

قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي والقضاء على الفوضى الإعلامية عن طريقين.

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متحدث الحكومة يكشف آخر تطورات فرض رسوم استخدام الشواطئ (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة القانونية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تدرس مدى قانونية فرض رسوم شواطئ القرى والفنادق السياحية.

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بسبب ماس كهربائي.. تصاعد أدخنة من حضانات مستشفى بني سويف الجامعي

سادت حالة من الذعر داخل مستشفى بني سويف الجامعي، عقب تصاعد أدخنة بإحدى غرف الحضانات نتيجة حدوث ماس كهربائي بتكييف الغرفة.

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محافظ الوادي الجديد: تيسيرات جديدة لتقنين أراضي وضع اليد

أكد محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منح تيسيرات جديدة لسداد مستحقات أراضي وضع اليد وأنه سيتم السماح بدفع نسبة ٢٥٪ للجادين في تقنين أراضى وضع اليد وتقسيط نسبة ٧٥٪ بفائدة ٧٪ لمدة ٧ سنوات، وذلك للتيسير عليهم في تمليك الارض.

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فتح باب التظلمات لمتضرري تعويضات النوبة في أسوان

أعلن أحمد إبراهيم محافظ، أسوان بدء فتح باب التظلمات على إختيار الرغبات التى تقدم بها المستحقون للتعويضات النوبية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ، وذلك إعتبارا من السبت وحتى يوم الخميس 12 سبتمبر الحالي.

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"مكنتش محتاج غير جبر الخاطر".. صاحب عربية الحواديت يكشف أسباب تراجعه عن الاستقالة

كشف هيثم السيد معلم اللغة الإنجليزية، وصاحب مبادرة وفكرة عربة الحواديت، والمُكرم من الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الماضي، أسباب تقدمه باستقالته من وظيفته بوزارة التربية والتعليم.

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"بحب مهنتي ومش هسيب مصر".. العزبي معلقًا عن أنباء بيع مجموعة صيدلياته

نفى الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة صناعة الدواء وصاحب سلسلة صيدليات العزبي، صحة ما تردد مؤخرًا عن نيته بيع سلسلة صيدلياته ومغادرة مصر.

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وزير التموين: مد معرض "أهلًا مدارس" حتى 10 سبتمبر الجاري

صرح وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه تقرر مد معرض "أهلاً مدارس"، إلى يوم العاشر من سبتمبر الجاري؛ وذلك نظرًا لحالة الإقبال الشديد من المواطنين وأولياء الأمور.

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إعلامية لبنانية تكشف لـ"أديب" أسباب تجميد بويضاتها: "الشغل خدني من حياتي"

كشفت الإعلامية اللبنانية سازديل، أسباب إجراءها عملية تجميد بويضات، الأمر الذى أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها في وسائل التواصل الاجتماعية.

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التفعيل أول أكتوبر.. "الزراعة" تنتهي من إجراءات "كارت الفلاح" (مستند)

انتهت وزراة الزراعة، من الإجراءات المتعلقة بتطبيق "كارت الفلاح"، تمهيدًا لتنفيذه على محافظتي الغربية وبورسعيد، باعتبارهما نموذجًا لما سيتم تطبيقه على مستوى أنحاء الجمهورية.

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بنيامين نتنياهو لبي بي سي: التطبيع معنا يتزايد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا تدافع فقط عن نفسها ضد إيران وإنما تدافع أيضا عن دول أخرى في المنطقة إزاء ما وصفه بـ"العدوان الإيراني المستمر".

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قادة المعارضة البريطانيون يتفقون على تأجيل الانتخابات المبكرة

ذكر نواب بارزون من المعارضة البريطانية أنهم اتفقوا على التصويت ضد مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر المقبل.

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الاتحاد الإفريقي يلغي تعليق عضوية السودان بعد تسليم السلطة لمدنيين

أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، التابع للاتحاد الإفريقي، إلغاء تعليق عضوية السودان من المشاركة في أنشطة الاتحاد.

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ثالث حالة وفاة بسبب "التدخين الإلكتروني" في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الصحية في ولاية إنديانا الأمريكية، الجمعة، أن شخصا ثالثا توفي في الولايات المتحدة نتيجة إصابته بمرض رئوي على غرار المئات من مستخدمي السجائر الإلكترونية.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الجمعة أنه قصف مواقع لحركة حماس في قطاع غزة.

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الهند تعلن فقدان الاتصال بمهمة القمر "تشاندرايان -2"

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية أن وكالة الفضاء التابعة للبلاد فقدت الاتصال بمهمة القمر "تشاندرايان -2" منذ يوم الخميس.

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سقوط صاروخ أطلق من غزة في محيط مستوطنة إسرائيلية

دوت صافرات الإنذار في عدد من المستوطنات الإسرائيلية، جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة في محيط مستوطنة سديروت.

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إيران تنفي إمكانية لقاء روحاني وترامب خلال اجتماعات الأمم المتحدة

نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال أعمال الجمعية العامة الأممية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

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