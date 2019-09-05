الأرصاد تعلن موعد انخفاض الحرارة إيذانا ببدء فصل الخريف

كتبت- مي مدحت:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاع في درجات الحرارة ما بين درجة أو درجتين اليوم وغد الجمعة، لافتا إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات البحري والصعيد.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" عبر فضائية dmc، أن "نسب الرطوبة أقل من شهر أغسطس والشبورة خفيفة لكن هناك تشتت في الصباح الباكر بسبب تواجد هواء خفيف".

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، "قاربنا على فصل الخريف ودرجات الحرارة تنخفض تدريجيا انخفاض بدايات الأسبوع المقبل قد تصل يوم السبت لـ 33 درجة مئوية".