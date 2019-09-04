هالة أبو السعد: إعادة تقديم قانون الباعة الجائلين في الانعقاد الخامس

كتبت- ميرا إبراهيم:

أكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أنها ستعيد تقديم مشروع قانون تنظيم عمل الباعة الجائلين، في دور الانعقاد الخامس؛ حرصا على مناقشته خلال هذه الدورة البرلمانية وإقراره.

ودعت أبو السعد، في بيان اليوم، إلى ضرورة تنظيم عمل الباعة الجائلين؛ لانتشار هذه الوظيفة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، منوهة إلى أن وجود الباعة الجائلين أمر مهم وضروري في توفير السلع أو بعض خدمات لفئات عريضة من الشعب لأنها تقل تكلفة عن الأماكن الأخرى وتتناسب مع إمكانيات الطبقات الفقيرة.

ولفتت إلى أن مهنة الباعة الجائلين بدأت تجذب بعض الذين لا يتمتعون بالجنسية المصرية، مطالبة بضرورة توفير مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحد من ذلك.

وأشارت إلى أن فرص الانحراف والاتجاه إلى التطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات والممنوعات والبلطجة تزداد إذا لم تراع مجموعة من السياسات تقنين الوضع الذي يحمي المجتمع من المخاطر .

وعلقت: "إقرار مشروع القانون أمر ضروري لتنظيم عمل الباعة الجائلين وضمان حقوقهم من ناحية ومن أخرى فرض رقابة الدولة عليهم".