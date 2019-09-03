اليوم.. مؤتمر صحفي لمحافظ القاهرة لإعلان افتتاح 15 مركزًا تكنولوجيًا

(مصراوي):

يعقد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا، بحضور وزير التنمية المحلية، ووزيرة التخطيط، لإعلان افتتاح 15 مركزًا تكنولوجيًا في ديوان عام المحافظة.

يعقب ذلك تفقد المراكز التكنولوجية بحيي الزيتون والمطرية.​