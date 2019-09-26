سفير الصين: العلاقات بين القاهرة وبكين تشهد ازدهارا في كافة المجالات

القاهرة- أ ش أ:

أكد لياو ليتشانج سفير الصين بالقاهرة أن بلاده تتعاون وتنسق مع مصر بشأن القضايا الدولية والحوكمة العالمية مما يسهم في دعم الاستقرار والطاقة الإيجابية في تطوير العلاقات الدولية، موضحا أن التعاون الثنائي (بكين - القاهرة ) في كافة المجالات يشهد ازدهارا، وتم تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير الليلة الماضية في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 70 عاما علي تأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور عدد من الوزراء ولفيف من كبار الشخصيات والسفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدي مصر.

وأضاف أن العلاقات المصرية الصينية تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج أصبحت أكثر تميزا وشمولا ونموذجا وذات بعد استراتيجي وقد دعمت مصر والصين بعضهما البعض منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما قبل 63 عاما، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت 7 مليارات دولار وإلى أن عدد السائحين الصينيين بلغ نصف مليون سائح عام 2018.

وأوضح السفير الصيني أن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصيني – المصري( تيدا ) في عين السخنة أصبحت منطقة صناعية مهمة في منطقة قناة السويس الاقتصادية، مشيرا إلى المشروعات الصينية في مصر والتي من بينها إطلاق مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2) و رفع شبكة الكهرباء القومية وتنفيذ شركة هواوي الصينية مشروعا لتركيب معدات الاتصالات في الجونة بالبحر الأحمر وواحة سيوه ووادي الملوك في محافظة الأقصر.

وقال إن بلاده حققت خلال 70 عاما الكثير من الإنجازات بالرغم من الصعوبات والتحديات ، فأشار إلى أنه تم انتشال 740 مليون صيني من الفقر واحتلت الصين المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث الناتج الإجمالي المحلي ، وتسهم بنسبة 30 % من نمو الاقتصاد العالمي ، موضحا أن الاستثمارات الصينية في الخارج بلغت 8ر129 مليار دولار، بينما بلغت الواردات الصينية 14ر2 تريليون دولار مما يعني أن الصين أصبحت قوة هامة للاستقرار في نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار سفير الصين بالقاهرة - في ختام كلمته - إلى مساهمة بلاده في عمليات حفظ السلام في العالم، وإلى أنها احتلت المرتبة الثانية من حيث مساهمتها في ميزانية حفظ السلام ومن حيث مساهمتها في عدد القوات بين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.