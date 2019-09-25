​لتمكين المرأة.. وزيرة السياحة تشارك في جلسة لـ"فرص العمل" بنيويورك

"تقديم وتخصيص وإلغاء".. كل ما تريد معرفته عن حجز شقق "جنة وسكن مصر"

كتب- يوسف عفيفي:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، في جلسة نقاشية تحت عنوان "المبادرات العالمية لتمكين المرأة وسد الفجوات النوعية في فرص العمل" والتي عُقدت في إطار انعقاد قمة منتدي الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر الجاري بولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، تحدثت الوزيرة، عن أهمية تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل وتشجيعها لتقلد المناصب القيادية، لافتة إلى اهتمام وزارة السياحة المصرية بزيادة القوى العاملة النسائية في قطاع السياحة وتوفير بيئة عمل ملائمة لها وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت أن الوزارة تتبنى تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وربطها بقطاع السياحة، لافتة إلى أن الهدف رقم 5 من هذه الأهداف هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

واشارت إلى إعلان الوزارة مؤخرا تطبيق ختم المساواة "Gender Equality Seal" فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لافتة إلى أن مصر تعتبر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.

وتحدثت الوزيرة عن أهمية التعاون الذى تم بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للاعلان عن تطبيق هذا الختم لأول مرة فى قطاع السياحة المصري.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يهدف إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، إضافة إلى نشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها، مشيرة الى أن المجلس لديه مرصد لمتابعة تنفيذ تلك الأهداف.

وأشارت المشاط، إلى قيام وزارة السياحة المصرية والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منتدى الاقتصاد العالمي بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" “Egypt’s Closing the Gender Gap Accelerator “وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة2019 بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الوزيرة، أن تمكين المرأة يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، حيث أصبحت المرأة في مصر تتولى أعلى المناصب، لافتة إلى وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية، يتولين حقائب وزارية هامة.

وتحدثت الوزيرة عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي أطلقها الرئيس السيسي عام 2017، والتي تهدف الى أن تكون المرأة بحلول عام ٢٠٣٠ شريكا أساسيا في استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف المادي والمعنوي ضدها.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية هى الأولي التي يتم وضعها لتمكين المرأة على مستوى مصر ويقرها رئيس الجمهورية، وتعد مصر من أوائل الدول علي مستوي العالم التي أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 .

جدير بالذكر أن قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة ٢٠١٩ عُقدت فى إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفى إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مؤخراً بين الأمم المتحدة ومنتدى الاقتصاد العالمي، وضمت القمة سلسلة من الحوارات رفيعة المستوى وحظيت بمشاركة نخبة من قادة المنظمات الدولية والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لتفعيل التعاون الدولى وزيادة الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.