"تحقيق وإحالة للتأديب".. إجراء جديد لـ"الصيادلة" بشأن ملاك "19011"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الصيادلة بالقاهرة، استدعاء ملاك مجموعة صيدليات 19011؛ للتحقيق في مقر النقابة؛ على إثر ظهورهم الإعلامي ببرنامج "الحكاية" مع عمرو أديب، مساء الأحد.

وأعلنت النقابة في بيان اليوم، إحالة 27 صيدليًا (من المعيرين أسماؤهم لهذه السلسلة)، إلى هيئة التأديب الابتدائية، مضيفة: "لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين".

وظهر ثلاثة من ملاك مجموعة صيدليات 19011 لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب، مشيرين إلى امتلاك السلسة لنحو 100 صيدلية حتى الآن، في إطار خطتهم للتوسع في السوق المصري.

ودائما ما تنتقد نقابة الصيادلة، نشاط السلاسل في السوق المصرى، معتبرين ذلك مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيادلة.

وتستند النقابة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في يونيو 2018، والذي قضى بدستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، التي حظرت امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين.

لكن على الجهة الأخرى، يستند ملاك سلاسل الصيدليات الشهيرة إلى تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها إدارة الصيدليات.

وقالت نقابة صيادلة القاهرة في بيانها "سبق وحصلنا علي شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة تلك السلاسل وايضا وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل وذلك تنفيذا للأحكام القضائية، ولدينا التصميم علي انفاذ القانون في بلد يحترم القوانين ولا أحد فوق القانون".

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، شطب الدكتور حاتم رشدي، والدكتور أحمد العزبي من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة والسكان.

ورغم ذلك، لا تزال صيدليات العزبي ورشدي تعمل بشكل طبيعي إلى الآن.

وختاما تساءلت نقابة صيادلة القاهرة: "من أين لمجموعة من 7 صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط؟ من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية وايضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية لكيانهم هذا؟ وإننا نتوجه أيضاً بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية".