وزيرة الهجرة تدعو أرملة العالم الراحل عبد الحليم عمر لحضور "مصر تستطيع"

كتب- أسامة عبد الكريم:

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دعوة لبيفرلي حليم، حرم البروفيسور الراحل عبد الحليم، لحضور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" المقرر عقده أكتوبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحسب بيان، اليوم، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم هاتفيا مع "بيفرلي"، مقدمة لها التعازي في الفقيد الذي يعد من أوائل خبراء سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع وشارك في المؤتمر الأول ديسمبر ٢٠١٦، وقدمت لها وزيرة الهجرة الدعوة لزيارة مصر وتلقي تكريم باسم الراحل تقديرًا لعطائه للوطن.

‎وقالت الوزيرة إن تكريم اسم العالم الراحل عبد الحليم عمر هو أبسط تعبير عن مكانة الفقيد، فهو أحد أنبغ عقول مصر بالخارج فى مجال الهندسة، وصاحب اختراع "الهراس أمير"، حيث توفي بمدينة أوتاوا بكندا يوم الجمعة الماضي، تاركًا إرثًا هامًا من العلم والمعرفة، فضلا عن مشاركته وتقديم خبراته لوطنه الغالي مصر.

والعالم الراحل الدكتور عبد الحليم عمر أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون، على علاقة طيبة ببلده مصر، وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع "الهراس أمير"؛ لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلى 60%، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلًا.

وفي أبريل 2018، تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات الهراس أمير ٣، بين وزارة الإنتاج الحربي والدكتور عبد الحليم عمر وشركة توملينسون، والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمة واعتمادها لأول (هراس أمير ٣) وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠) الحربي.

تم الانتهاء من تنفيذ المكونات وتصديرها إلى الجانب الكندي في يوليو ٢٠١٨ لاختبار الهراس بولاية "أوتاوا" من قبل الدكتور عبد الحليم عمر بدولة كندا، وتم تجربته بنجاح في أغسطس ٢٠١٨، تمهيدًا للإنتاج الكمي للهراس وتصديره لدول العالم ومنها كندا، وقد تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد (٢) هراس إلى كندا فى إبريل ٢٠١٩ وتم الانتهاء من تنفيذها وتم تصديرها إلى الجانب الكندي في أول أغسطس٢٠١٩.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" ستعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الفترة من 16 و 17 أكتوبر المقبل، بمشاركة نحو 50 مستثمرًا مصريًا بالخارج في عدد من المجالات الحيوية، بالإضافة إلى عدد من الوزارات المعنية، بهدف استعراض سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض موسع لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية بهدف تحفيز الاستثمار بها.