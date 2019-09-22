موسى مصطفى: الشعب أفشل الحملة الإعلامية الضارية ضد مصر

كتب- محمد نصار:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن الهجمة الشرسة التي شنها تحالف الأشرار فشلت في مخططها وأخفقت في الإيقاع بالشعب المصري في الفخ الذي نصبوه له.

وقال موسى، في بيان، اليوم الأحد، إنه رغم شهر كامل من الشحن الخارجي والداخلي من أقوى تحالف لقوى الشر في تاريخ الإعلام والسوشيال ميديا، ورغم ذلك السيل الجارف من الشائعات والمحاولات الخبيثة والدنيئة لاستغلال ظروف اقتصادية ومعيشية ضاغطة وصعبة يتحملها المصريون من أجل الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الدولة المصرية بأجهزتها الرصينة المحترفة أصرت وفي نفس اليوم على تنظيم أكبر مباراة جماهيرية بحضور آلاف الجماهير بالمدرجات وملايين بالنوادي والكافيهات والساحات العامة.

وأكد أن كل ذلك يعني أننا أمام دولة لديها معرفة شديدة بشعبها ووعيه وهي تراهن بشدة على ذلك ولديها ثقة مفرطة في نفسها وفي قدراتها ورئيس لديه ثقة كبيرة ومفرطة فيما أنجز وقدم لوطنه ولشعبه وغير متمسك بسلطة أو جاه.

وأشار موسى مصطفى، إلى أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية المصرية عالية الكفاءة: "ونحن أيضًا أمام قيادة تراهن مجددًا على وعي الشعب وقد ربحت الرهان كالعادة، وأمام شعب مدرك واعي لمصالحه ويقظ لما يحاك له وهو الذي حسم الأمور وفوت الفرصة على قوى الشر وأطاح بمخططاتها وقرر عدم النزول وعدم الاستجابة لدعوات الهدم".​