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    معهد الفلك: زلزال يضرب شرق القاهرة بقوة 3.4 ريختر

    11:02 م السبت 21 سبتمبر 2019
    معهد الفلك: زلزال يضرب شرق القاهرة بقوة 3.4 ريختر

    زلزال يضرب شرق القاهرة

    كتب- أسامة عبدالكريم وأحمد مسعد:

    أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت في تمام الساعة التاسعة و9 دقائق مساء اليوم السبت، زلزالًا بقوة 3.43 على مقياس ريختر، ضرب منطقة شرق القاهرة.

    وبحسب بيان للمعهد اليوم، فأن الزلزال ناتج عن ناتج عن هزة أرضية على بعد 63 كم شرق القاهرة، عند خط طول 31.8628 شرق، وخط العرض 31.8628 شمال.

    وأكد المعهد أنه لم يرصد وقوع أي خسائر.

    بدوره، قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل وعضو لجنة الكوارث بمجلس الوزراء، إن منطقة شرق مدينة الأمل، تعرضت للزلزال بعمق 18 كيلو متر تحت سطح الأرض، مضيفا أن زلزال اليوم نشاط طبيعي لهذه المنطقة في القاهرة.

    شرق القاهرة زلزال هزة أرضية ريختر

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