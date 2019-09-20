وزير سعودي يطمئن هاتفياً على صحة شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اطمئن فيه على حالته الصحية.

يأتي ذلك عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها الطيب في العاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي.

ودعا "آل الشيخ" الله أن يديم على الإمام الأكبر الصحة والعافية والشفاء العاجل، وأن يجمع الله له ما بين الأجر والعافية.

من جانبه، قدم "الطيب" الشكر للدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، معربًا عن خالص امتنانه بهذه المبادرة الطيبة، مشيدًا بجهوده وجهود المملكة العربية السعودية في نشر وسطية الإسلام والاعتدال والتسامح، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم على مصر والمملكة العربية السعودية، وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.