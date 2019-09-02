​بالتفاصيل.. "الأوقاف" تمنح إعانات مالية للمرضى والأرامل وطلاب الجامعات

كتب – محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف ممثلة في إدارة البر، عن إعانات مالية للمحتاجين، ضمن الدور المجتمعي الذي تقوم به الإدارة.

كما أعلنت الوزارة في بيان، عن تقديم خدمات مالية لفئات "زواج غير القادرين والمطلقات والأرامل والمرضى وطلاب الجامعات"، شريطة تقديم الأوراق اللازمة لذلك.

وتقدم الإدارة المركزية للبر والأوقاف، إعانات مالية قدرها 1500 جنيه للفتيات اليتيمات، و200 جنيه للطلاب، والمرضى والأرامل والمطلقات وكبار السن وغير القادرين 400 جنيه كل ثلاثة أشهر، و2000 جنيه حال وفاة أحد العاملين بالوزارة.

وطالبت "الأوقاف"، الراغبين في الحصول على إعانات مالية التقدم لإدارات البر بالمديريات الإقليمية، منوهة إلى أن الإعانة تصرف أربع مرات سنويا، شريطة إحضار المستندات التالية:

1 - صورة بطاقة الرقم القومي.

2 ـ مفردات المرتب أو صورة من قيمة المعاش أو بطاقة الحيازة الزراعية.

3 ـ إقرار بعدم الحصول على إعانة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4 ـ تقرير طبي صادر من أحد المستشفيات الحكومية يوضح الحالة، بالنسبة للأمراض المستعصية.

5 ـ صورة من عقد الزواج، حال الرغبة في الحصول على إعانة زواج للفتيات.

6 ـ صورة من وثيقة الطلاق أو شهادة وفاة الزوج، حال الرغبة في الحصول على إعانة طلاق أو الأرامل.