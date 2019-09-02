قبل إقرار اللائحة.. ننشر ضوابط عمل "المستنسخات" بقطاع الفنون التشكيلية

كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، أن القطاع يعيد عمل إدارة المستنسخات مرة أخرى، بعد إقرار لائحة الإدارة التي يجب أن تمر على مجلس الدولة لاعتمادها خلال الفترة المقبلة.

وحول أهم ملامح اللائحة أكد "سرور"، لمصراوي، اليوم، أن هناك عدة ضوابط يجرى الالتزام بها حتى لا نخالف قانون الملكية الفكرية، بحيث يمنح القطاع يمنح نسبة من عائد المستنسخات إلى الفنانين الحاليين الذين يتم الاستعانة بأعمالهم في نسخها وبيعها.

وأضاف سرور: "من أهم الضوابط الجديدة، منع تجميل المباني الحكومية الكبيرة أو المباني بشكل عام بالمستنسخات، حتى لا نضر بالأعمال الفنية الأصلية وحتى لا تضر المستنسخات أو تؤثر على ظاهرة اقتناء الأعمال الأصلية للفنانين، مؤكدا وجود ما يشبه "الختم" على اللوحات المستنسخة للتفرقة بينها وبين الأصلية".

وأكمل سرور: لن تكون المستنسخات مطابقة لنفس مقاس اللوحات الأصلية، ونحرص على ألا تكون المستنسخات بنفس جودة العمل الأصلي، ولن نكتفي بعمل لوحات من المستنسخات، وإنما سنمد عملنا إلى أشكال متعددة مثل "المج والاسكارف" وغيرها.

جدير بالذكر أن إدارتي المستنسخات الفنية والمتحف الجوال، من الإدارات المستحدثة بقطاع الفنون التشكيلية، في عهد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق على يد الدكتور أحمد عبدالغني رئيس قطاع الفنون التشكيلية الأسبق، وحققت إدارة المستنسخات الفنية، نجاحا لافتا خلال عدة اشهر قليلة من إنشائها، تجاوز عائد ربحها أكثر من 2 مليون جنيه، إلا أن إدارة المستنسخات تم تجميدها منذ رحيل "عبدالغني" عن إدارة الفنون التشكيلية.