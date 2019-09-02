"مصراوي" شريك إعلامي لمنتدى إعلام مصر في نسخته الثانية

ينظم النادي الإعلامي النسخة الثانية من "منتدى إعلام مصر"، تحت عنوان: "الصحافة الجيدة: المحتوى، الممارسات، نماذج الأعمال"، يومي ٢٠ و ٢١ أكتوبر المقبل.

وتعقد فعاليات المنتدى بالقاهرة، بحضور ١٠٠٠ صحفي وإعلامي وعدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها "مصراوي" شريكًا إعلاميًا.

وتركز نسخة هذا العام على التغيرات والتطورات التي طرأت على صناعة الصحافة والإعلام بشكل عام، في ظل سيطرة الإنترنت على منصات الوصول للجمهور والنماذج الربحية، وسبل تطوير حضور المؤسسات الإعلامية على المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى طرق إنتاج محتوى مهني يتحرى الدقة، ويعبر عن الجمهور، ويحقق الأرباح، ويصنع الاستدامة.

كان النادي الإعلامي أطلق النسخة الأولى أكتوبر ٢٠١٨ تحت عنوان "عصر ما بعد المعلومات"، بحضور أكثر من ٦٠٠ صحفي وإعلامي، وجاءت بالشراكة مع عدد من وسائل الإعلام المصرية والدولية الكبرى، منها موقع مصراوي الإخباري الإلكتروني، وعدد من القنوات التليفزيونية.

ويقدم "مصراوي" محتوًى إخباريًا يلتزم بالمعايير المهنية، ويستخدم أحدث طرق عرض المحتوى وإنتاجه، ويتبع مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم أيضاً موقعي "يلاكورة" و"الكونسلتو".