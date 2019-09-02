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رئيس "روزاليوسف": إدارة المؤسسة إلكترونية والأرشيف على "بوابة مصر"

02:07 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
رئيس "روزاليوسف": إدارة المؤسسة إلكترونية والأرشيف على "بوابة مصر"

عبد الصادق الشوربجي

كتب- مصطفى علي:

كشف عبد الصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة روز اليوسف، تفاصيل تحول مؤسسة روز اليوسف للنظام الرقمي بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة.

وقال الشوربجي لمصراوي، إن مؤسسته تعمل على نظام الرقمنة بالفعل، وهناك نظام لإدارة المؤسسة إلكترونيا تم اتباعه منذ عامين ونصف، وهو برنامج لإدارة المؤسسة كلها بدءا من رئيس مجلس الإدارة ومديري العموم والإدارات حتى الموظف.

وأضاف: "أيضًا المخاطبات أصبحت إلكترونية لأن حجم المخاطبات كبير جدا وقمنا بإلغاء 90% من العمل الورقي بها، هذا بالإضافة إلى أن الميزانية كانت عبارة عن دفاتر، وهو النظام الذي أنهيناه منذ عام 2014، وأصبحت إلكترونية".

وعن الموقع الإلكتروني، قال: "طبقا لتعليمات الهيئة فالبوابة تتضمن بداخلها الإصدارات المختلفة، وفي خلال شهر من الآن، سنطلق تصميمًا جديدا لبوابة روز اليوسف من خلال تحديثها، وستنضم إليها الإصدارات المختلفة"، مضيفًا: "وقعنا بروتوكولاً مع وزارة الاتصالات لتضمين أرشيفنا كمؤسسة على بوابة مصر الإلكترونية، وإتاحته للبيع للجمهور".

عبد الصادق الشوربجي روز اليوسف النظام الرقمي الهيئة الوطنية للصحافة

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