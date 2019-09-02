انخفاض في الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد حالة من الاستقرار منذ الأسبوع الماضي، وتدور درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها، متوقعا تراجعها درجة إلى درجتين خلال الأسبوع الجاري.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، الاثنين، أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة من 33 وحتى 36 درجة، وتصل إلى 30 على السواحل الشمالية، و36 وحتى 40 على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار إلى أنه يوجد تراجع في نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، لافتًا إلى أن السواحل الشمالية وسواحل البحر الأحمر الأكثر عرضة لارتفاع نسب الرطوبة نتيجة قربها من البحر، لتتراجع إلى 85%.

وتابع: "نسب الرطوبة على القاهرة تتراوح بين 65% وحتى 75% خلال الأسبوع الجاري، بعد أن كانت تسجل 85%، بينما تصل في مدن الصعيد إلى 60%".