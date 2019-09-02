"مياه الروبة والمرشحات".. ننشر خطة القاهرة لتطوير "المياه والصرف"

كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر مصراوي وبشكل حصريا تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الارتقاء بمنظومة المياه والصرف الصحي في العاصمة.

وتعمل الخطة الاستراتيجية للعاصمة فيما يتعلق بتطوير شبكة المياه والصرف الصحي وفق محورين رئيسيين كالتالي:

المحور الأول "مشروعات تحسين ورفع كفاءة شبكات المياه الصالحة للشرب" ويشمل عمليات إحلال وتجديد وتركيب مواسير أقطار مختلفة في تركيب مواسير ظهر مرن وملحقاتها بمنطقة مسرة وجزيرة بدران ومناطق أخرى.

المحور الثاني "مشروعات تحسين ورفع كفاءة مشروعات الصرف الصحي" وتشمل إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي، وإحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي المكسورة وإصلاح الهبوطات الطارئة، وإحلال وتجديد خطوط قديمة ومتهالكة بالمناطق المختلفة بالقاهرة الكبرى.

وتسعى المحافظة إلى تطوير ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، من خلال:

1- تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة محطات المياه ومد شبكات المياه لجميع المناطق بالقاهرة مع التأكد من استدامة الخدمة للمواطن.

2- تنفيذ مشروعات من شأنها تطوير منظومة مياه الشرب، والمحافظ على استدامة الخدمة وهي كالتالي:

- استخدام التقنيات الحديثة في الذكاء الاصطناعي وتقليل تكلفة إنشاء نظام للمراقبة والمتابعة.

- مشروع استرجاع مياه الروبة ومياه غسيل المرشحات لتصبح مياه صالحة للشرب.

ومياه المرشحات هي الناتجة عن عمليات غسيل المرشحات وصالة المواسير والمحابس، وأحواض الترشيح، وتصل هذه المياه إلى الخزانات الأرضية وكل خزان يتكون من غرف لمزج الكلور النهائي جيدًا بالمياه.

والروبة تتكون من جزئين، الأول متعلق بعنبر كسح الرواسب "الروبة" من أحواض خرسانية تستخدم في تجميع مياه الرواسب والغسيل من مراحل التنقية، والجزء الثاني عبارة عن غرفة للطلمبات تقوم بسحب مياه الرواسب من الأحواض وضخها إلى مصرف طرد الروبة.

- مشروع ربط قواعد بيانات قطاع التخطيط بقطاع المعامل وقطاعات التشغيل والصيانة "الشبكات" وقطاع التوعية والإعلام "الخط الساخن" وقطاع الدعم الفني والإدارة العليا، ومتخذي القرار من خلال خرائط شبكات المياه بإدارة نظم المعلومات الجغرافية GIS بقطاع التخطيط للعمل بها والاستفادة منها وإنشاء غرفة عمليات.

- مشروع المراقبة المستمرة للتغيرات التي تحدث لمنظومة مياه الشرب.

- مشروع تنفيذ متحكم لتشغيل منظومة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

3- تبني المحافظة خطة للموارد المائية لتنمية وإدارة الموارد المتاحة لديها وتعتمد بالأساس على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع ووضع خطة محكمة تشمل الإجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة نوعية المياه والمحافظة عليها من التلوث.

4- تنفيذ مشروعات لتحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي لاستيعاب الزيادة السكانية مع التأكد من استدامة الخدمة للمواطن خلال الفترة المستقبلية.​