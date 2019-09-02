زيارة السيسي للكويت و3 أسباب وراء خفض الفائدة.. ضمن عناوين صحف القاهرة

القاهرة- (أ ش أ):

احتلت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت، عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين، كما اهتمت بعدد من الموضوعات جاء على رأسها انطلاق المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن ضعف السمع لحديثي الولادة وكذلك التحسن الاقتصادي في مصر.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية "، تأكيد الرئيس السيسي خلال لقائه مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، أن الأمن القومي للكويت ولدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحرص مصر على الاستمرار في تفعيل أطر التعاون القائمة بين البلدين في شتى الأصعدة.

وأشارت الصحف إلى تصريحات السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، التي قال فيها: إن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدير مصر على المستويين الرسمي والشعبي لمواقف الكويت الداعمة لإرادة الشعب المصري وجهوده التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمي إن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد تبنى إصلاحات مكنت مصر من تحقيق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى التنموي، وتشييد بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.

ولفتت الصحف إلى أن المباحثات تناولت تطورات عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تأكيد أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المختلفة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، في ضوء تعدد وخطورة الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية الشقيقة.

واستعرض الجانبان وفقًا للصحف جهود مكافحة الإرهاب، حيث تم التوافق على تكثيف وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين، واستمرار التعاون لمواجهة القوى الإرهابية التي تسعى لبث الفتنة والتخريب في مختلف الدول.

وألقت الصحف الضوء على إشادة الرئيس السيسي بالجهود التي تقوم بها الكويت للمساهمة في التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي، مثمناً الجهود الكويتية في هذا الإطار خاصة فيما يتعلق بتسوية الأزمة اليمنية، مؤكدا أهمية الإسراع بالتوصل إلى حل سياسي وفقاً لمرجعيات التسوية، بما ينهي معاناة الشعب اليمني.

وأبرزت الصحف إشادة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، وتأكيده أن مصر تتمتع بمكانة خاصة لدى الشعب الكويتي، وإشادته بدورها المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات.

وتطلع الكويت لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتنموي.

أما جريدة الأهرام، فأبرزت إعلان وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة الرئيس السيسي لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة، بجميع محافظات الجمهورية كمرحلة واحدة ضمن حملة (100 مليون صحة)، والتي تستهدف كل المواليد الجدد.

وأشارت إلى تصريحات الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة بأن المبادرة تهدف إلى اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال حديثي الولادة من خلال عمل فحص سمعي للأطفال بالوحدات الصحية البالغ عددها 1300 وحدة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن الفحص يستهدف الأطفال من عمر 3 إلى 7 أيام، ولا يستغرق الفحص سوى بضع الدقائق، ويبين ما إذا كان الطفل طبيعياً أم يشتبه في إصابته بضعف السمع.

وألقت الصحيفة الضوء على أنه تم الانتهاء من تدريب 3500 ممرضة بجميع محافظات الجمهورية على كيفية إجراء المسح واستخدام جهاز قياس السمع وقراءة النتائج وتسجيلها، وتحويل الحالات الإيجابية إلى المستشفيات لتلقي العلاج بالمجان، وتوعية الأهالي بضرورة المتابعة، موضحًا أنه تم توزيع أجهزة لقياس السمع على 1300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

أما جريدة الأخبار، فاهتمت بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن هناك تكليفات من الرئيس السيسي برفع كفاءة ميناء الاسكندرية، وإشارته إلى أن مشروعات الميناء التي تم تفقدها تشمل إنشاء أرصفة جديدة لزيادة قدرة الميناء من حيث العمق ومساحات الأرصفة وساحات التخزين والإمكانيات، لاستقبال السفن العملاقة، إلى جانب إقامة منطقة لوجستية متعددة الأغراض، وجراج متعدد الطوابق للتعامل مع انتظار السيارات في الميناء، لحين إنهاء الإجراءات، فضلًا عن جهود أخرى تبذل لتطهير ميناء الاسكندرية من السفن الغارقة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة الاسكندرية، أن زيارته تضمنت الوقوف على سير تنفيذ المشروعات في ميناء الإسكندرية، الذي يعد أهم الموانئ البحرية وأقدمها، لزيادة حركة التداول في الميناء، بما يُواكب تصاعد حركة التجارة.

وأضاف مدبولي أن الزيارة شملت كذلك تفقد موقف تنفيذ عدد من المحاور المرورية لربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالطريق الساحلي الدولي، بما يسهم في تيسير حركة خروج ودخول الشاحنات وتجنيبها السير في مناطق الكتل السكنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء الى أن الزيارة تضمنت تفقد العمل بخدمات الشهر العقاري، التي يتم تقديمها من خلال مكتب بريد، لافتا إلى أن المكتب الذي يتم زيارته اليوم أحد 3 مكاتب بريد تقدم خدمات الشهر العقاري بالإسكندرية؛ للاستفادة من إمكانيات هيئة البريد في تقديم خدمات التوثيق للمواطنين، مؤكدًا أنه وافق على تعيين 1500 موظف شهر عقاري؛ لتمكين وزارة العدل من تقديم الخدمات على النحو المطلوب والانتشار في عدد أكبر من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أما جريدة الجمهورية، فأبرزت ما كشفه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الأسباب التي ساهمت في قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1.5%، ليصل إلى 14.25% على الإيداع، و15.25% على الإقراض، في 22 أغسطس الماضي، مقارنة بـ 15,75% على الإيداع، و16,75% على الإقراض في 14 فبراير الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن المركز أورد 3 عوامل رئيسية شجعت على خفض سعر الفائدة، أولها انخفاض معدل التضخم ليسجل 8,7% في يوليو 2019، وهو ما يتسق مع تحقيق المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي والمقدر بحوالي 9% (± 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وأضافت الصحف أن العامل الثاني هو انخفاض معدل البطالة إلى 7,5% خلال الربع الثاني لعام 2019، مقارنة بـ 13,3% خلال الربع الثاني لعام 2013، أما العامل الثالث هو ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 5,6% عام 2018/ 2019، مقارنة بـ 2,9% عام 2013 /2014.

ولفتت الصحيفة إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي للودائع في البنوك الذي يعكس العائد الحقيقي للمقترضين أو المودعين بعد إزالة آثار التضخم، ليصل إلى 5,59% في أغسطس 2019، مقارنة بـ 13,2% في أغسطس عام 2017، وذلك بعد انخفاض التضخم.

وأشارت الصحيفة نقلًا عن مجلس الوزراء إلى أن الآثار المتوقعة لخفض سعر الفائدة، تتمثل في تحسين مناخ الأعمال للمستثمرين وتدشين توسعات أكبر، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن تحقيق وفر لصالح الموازنة العامة للدولة بمقدار يتراوح بين 10 إلى 15 مليار جنيه، وكذلك توفير حافز رئيسي لسوق المال المصري ورفع نشاط الأسهم بالبورصة المصرية، بجانب ارتفاع الإنتاجية ومعدلات النمو الاقتصادي نتيجة تحسن أداء الشركات والأسواق، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الخاص عبر زيادة حجم التمويل الممنوح له.

ولفت المركز - وفقا للصحيفة - إلى إشادة وكالة "بلومبرج" باستقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم وتأكيدها أن ذلك حفز البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة لأول مرة منذ 6 أشهر، فضلاً عن إشادة بنك "كريدي سويس" بقرارات " المركزي "الأخيرة بخفض أسعار الفائدة موضحاً أن تلك القرارات قد جعلت البورصة المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين.