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    رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بالمنصب الجديد- صور

    05:47 م الخميس 19 سبتمبر 2019
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    كتب- محمود مصطفى:

    استقبل المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الخميس، وزير الأوقاف، للتهنئة بمنصبه الجديد.

    وتمنى وزير الأوقاف لرئيس مجلس الدولة وقيادات المجلس كل التوفيق في خدمة قضايا الوطن.

    وأكد وزير الأوقاف على أهمية مشاركة أعضاء مجلس الدولة الموقر بالإسهام القانوني بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31 والذي يعقد تحت عنوان: "حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعي" ، وهو ما رحب به المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

    مجلس الدولة وزارة الأوقاف محمد محمود فرج تهنئة

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