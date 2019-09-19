رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير الأوقاف لتهنئته بالمنصب الجديد- صور

مدبولي: تطبيق قرار استبدال "التوك توك" بعواصم المحافظات والمدن أولًا

"مستشفيات وتطهير مخرات".. الحكومة تكشف عن استعدادات مواجهة السيول

كتب- محمود مصطفى:

استقبل المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، الخميس، وزير الأوقاف، للتهنئة بمنصبه الجديد.

وتمنى وزير الأوقاف لرئيس مجلس الدولة وقيادات المجلس كل التوفيق في خدمة قضايا الوطن.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية مشاركة أعضاء مجلس الدولة الموقر بالإسهام القانوني بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ31 والذي يعقد تحت عنوان: "حروب السوشيال ميديا وتزييف الوعي" ، وهو ما رحب به المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.