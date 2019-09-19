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    فيديو| السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة الأسبق

    03:37 م الخميس 19 سبتمبر 2019
    فيديو| السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات المسلحة الأسبق

    السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لرئيس أركان القوات ا

    كتب - محمد سامي:

    تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجنازة العسكرية للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

    وحسب بيان، اليوم، حضر الجنازة، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة، كما قدم العزاء لأسرة الفقيد الذي يعد أحد الرموز المضيئة في تاريخ العسكرية المصرية عبر مسيرة حافلة بالعمل والعطاء في خدمة الوطن وقواته المسلحة.

    السيسي جنازة عسكرية إبراهيم العرابي محمد زكي محمد فريد

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