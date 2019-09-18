  • عاجل:السعودية: الهجوم على منشآت أرامكو وراءه إيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    التموين تفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من دعم البطاقات

    04:53 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    التموين تفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من دعم البطاقات

    بطاقات التموين

    القاهرة- مصراوي:

    أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

    وأوضح الوزير، في بيان، الأربعاء، أن فتح باب التقدم بالتظلمات يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

    يأتي قرار وزير التموين تلبية لأفراد الأسرة المصرية.

    بطاقات التموين وزير التموين تظلمات منظومة دعم البطاقات التموينية

    الخبر التالى:

    رئيس وزراء السودان يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان