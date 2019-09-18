التموين تفتح باب التظلمات أمام المحذوفين من دعم البطاقات

القاهرة- مصراوي:

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح باب التظلمات أمام المحذوفين من منظومة دعم البطاقات التموينية، ضمن المرحلة الرابعة لحذف غير المستحقين.

وأوضح الوزير، في بيان، الأربعاء، أن فتح باب التقدم بالتظلمات يبدأ غدًا الخميس، ويستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل.

يأتي قرار وزير التموين تلبية لأفراد الأسرة المصرية.