وزير التموين يفتتح معرض "القاهرة– نابولي" بحضور 300 شركة إيطالية

كتب - محمد سامي:

افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء، مؤتمر ومعرض التجارة الأول "القاهرة- نابولي" والذي يقام بمدينة نابولي بحضور أكثر من ٣٠٠ مشارك من الشركات والمستثمرين والبرلمانيين والسياسيين، بالإضافة إلى ٧ شركات مصرية.

وقال الوزير في كلمته خلال المؤتمر: "أشكر الأشقاء الإيطاليين على هذه الاحتفالية الكبيرة التي تضم كافة التيارات الايطالية وفي مقدمتهم الشركات والمستثمرين والسياسيين والبرلمانيين، والتي تعبر بشكل حقيقي عن عمق العلاقة بين الدولتين الكبيرتين"، مشيرًا إلى أن المؤتمر مرحلة مهمة من التعاون والشراكة الصادقة بين شعبين لهما جذور تاريخية يتحدث عنها التاريخ.

وأضاف: "اليوم ومعنا وفد رفيع المستوى من المسؤولين الرسميين والمستثمرين المصريين نستعرض أمامكم الفرص الاستثمارية أمام الشركات الإيطالية المهتمة بالاستثمار في مصر، حيث يوجد في مصر أنظمة متعددة من عقود العمل"، مشيرًا إلى أن "مصر قطعت شوطا كبيرا في عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات وفي مقدمتها البنية التحتية طرق جديدة وشبكة كهرباء حديثة وأنفاق جديدة وفي مقدمة هذه المشروعات العملاقة مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة إلى قانون الاستثمار الجديد".

وأشار وزير التموين إلى أننا "نريد أن نسمع منكم أوجه القدرات للشركات الإيطالية، واهتماماتها المشتركة بالاستثمار في مصر".

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن «مصر بها فرص استثمارية كبيرة جدًا، وأن الأرباح والعائد مضمون، وهذا ليس كلامي ولكن تقارير هيئات الاقتصاد الدولية التي نشرت عن النمو في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى المناخ الأمن للاستثمار».

وأشار: "نتحدث عن المكاسب والمنافع المشتركة بين الدولتين، وهي كثيرة ومتعددة لأننا في مجال التجارة الداخلية وهو الاهتمام الأول الذي أتحدث أنه أؤكد لكم أن العائد سريع ومضمون، ونحن لدينا شركاء من دول الهند والإمارات واليونان ولبنان وفرنسا في مجال إنشاء المراكز اللوجستية التجارية وقريبا السوق الإيطالية، وهذا الاستثمارات الخارجية في مجال التجارة الداخلية يؤكد احتياجات السوق المصرية، خاصة أن لدينا أكثر من ١٠٠ مليون مستهلك في كافة المجالات".

وقال جوزيه رومانو، رئيس الكونفيدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية إن مؤتمر «القاهرة- نابولي» وسيكون له صدى على المستوى الدولي، أخيرًا يمكنا أن نتحدث عن البحر المتوسط، والتعاون ومد الجسور بين أوروبا وأفريقيا متمثلة في مصر وإيطاليا، عندما استمعنا إلى الدكتور على مصيلحي، والدكتور عشماوي فإنهما لم يتحدثا إلى العقل ولكن إلى القلب، ونحن نتحدث عن عمل واضح للجميع»، مشيرًا إلى أنه «نحن نحتاج إلى نقل التكنولوجيا إلى مصر وتبادل الخبرات والتدريب الفني».

وشدد على أنه يجب أن نستفيد من طريق المتوسط وليس استفادة جغرافيا لشعوب هذه المنطقة لعبور ومرور السفن، مؤكدًا أن هذا المؤتمر فرصة لمزيد من التعاون مع الأصدقاء في مصر.

واستعرض السفير هشام بدر سفير مصر في إيطاليا عن العلاقات التاريخية بين البلدين، مشددًا على أن "المؤتمرات واللقاءات وتبادل الزيارات يعكس الاهتمام المشترك بين البلدين ويزيد التعاون"، مشيرًا إلى أن ١٠ موانئ إيطالية ستزور مصر الشهر المقبل وزير النقل، لبحث التعاون في مجال النقل البحري والربط بين الدولتين.