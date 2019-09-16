أكثر الكلمات إنتشاراً

هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

06:24 م الإثنين 16 سبتمبر 2019
الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب – محمود مصطفى:

خصصت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، للحديث عن "مظاهر الكبر والاستعلاء والصد عن دين الله".

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.

وأكدت الوزارة أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الصلاة

الخبر التالى:

بالصور- النائب العام ورئيس مجلس الدولة يؤديان حلف اليمين أمام السيسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان