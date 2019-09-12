حدث ليلاً| 4 قرارات حكومية وتوقعات بارتفاع أسعار الذهب

كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة، كان على رأسها ما يلي:

"رد أموال التأمينات ومعاش الشرطة".. 4 قرارات للحكومة في اجتماعها الأسبوعي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، كما أصدر مدبولي عددًا من القرارات.

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"جرام الذهب سيبلغ 775 جنيهًا".. "شعبة المصوغات" متوقعةً ارتفاع الأسعار بنهاية 2019

قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، إن أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا ما زالت قائمة مع استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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"زوَّجوها برجل يكبرها بـ30 سنة وهربت منه".. "نجدة الطفل" يروي تفاصيل الواقعة

روى صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تفاصيل هروب طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا من كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

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العزبي لمصراوي: سوق الدواء "مستقر".. وأفضلية المستورد عن المحلي "عامل نفسي"

قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن سوق الدواء في مصر مستقر حالياً بعد "هزَّة" استمرت نحو 3 سنوات، على إثر نقص الدولار عام 2016.

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بعد فيديو "الإشارات البذيئة".. وقف موظفة بمستشفى بنها الجامعي عن العمل

قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، وقف موظفة بمستشفى بنها الجامعي "وفاء. ص"، صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة"، عن العمل 3 أشهر مع خصم نصف راتبها، ووقف ترقيتها.

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مسؤول يكشف المساحة النهائية لزراعة الأرز بعد انتهاء الموسم

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بوزارة الزراعة، إن الوزارة انتهت رسميًا من حصر مساحات محصول الأرز، الذي بلغ مليونًا و300 ألف فدان في 9 محافظات.

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ترامب يرجئ رفع الرسوم الجمركية على الصين من أول أكتوبر إلى منتصفه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الأربعاء/الخميس تأجيل زيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار (بنسب تتراوح بين 25 و30%) من مطلع أكتوبر المقبل إلى منتصف الشهر نفسه.

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مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة والمرور، لتبلغ رسوم الدولة لإصدار كل تأشيرة لكل شخص 300 ريال بدلا من 2000 ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال).

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ترامب: لا أسعى للقاء روحاني وعلى إيران الحذر من تخصيب اليورانيوم

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يسعى خلف لقاء نظيره الإيراني، حسن روحاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات محيط غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات محيط قطاع غزة.

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