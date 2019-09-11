يصدر قريبا.. مكرم يكشف موقف قانون تداول المعلومات

كتب- مصطفى علي:

كشف الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قانون حرية تداول المعلومات يرى النور قريبًا خلال دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، موضحًا أنه أصبح هناك مرونة حقيقية من جانب الدولة وتفهم لضرورة إعطاء حرية تداول المعلومات اهتمامًا كبيرًا لدحض الشائعات وتعظيم حرية الصحافة والإعلام.

وأضاف مكرم، لمصراوي، الأربعاء، أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الملف ويسعى لإصدار القانون بشكل يتوافق مع أهمية دور الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أن توجه الدولة أصبح داعما لحرية تداول المعلومات.

وأوضح مكرم، أن قانون تداول المعلومات جزء من مجموعة قوانين تكشف عن مجتمع منفتح ويتوجه نحو الديمقراطية ويفتح نوافذه على كل جديد، مشيرا إلى أن من حق الشعب امتلاك المعلومات، وبالتالي فإن من يحجب أو يضلل في المعلومات التي يتم تداولها يجب تطبيق القانون عليه.

وأوضح أن هناك لجنة تبحث كيفية إتاحة المعلومات المصنفة سريا للشعب، والتي منها حرب 48، و56، وغيرها، مشيرا إلى أنه آن الأوان لإذاعة كافة المعلومات السرية على الجمهور، وقريبا جدا سنجد قانون حرية تداول المعلومات.