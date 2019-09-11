وزير التنمية المحلية يشارك في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي

كتب- محمد نصار:

شارك وزير التنمية المحلية، في المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الذي يعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك تلبية لدعوة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت وزارة التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث شارك الوزير في تقييم المرشحين لدخول البرنامج ومراجعة بعض السير الذاتية الخاصة بهم.

وأجرى وزير التنمية المحلية، والدكتورة رشا راغب، جولة داخل الأكاديمية واستمع لشرح حول طريقة التسجيل في البرنامج وكيفية اختيار المرشحين وأهداف البرنامج وطرق التقييم المختلفة للمرشحين وبرامج التدريب المختلفة للطلاب داخل الأكاديمية.

وأشاد الوزير، بالتجربة التي تقوم بها الأكاديمية لتأهيل الكوادر الحكومية وتدريبها للمرحلة المقبلة، مؤكدًا أهمية تدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساهم في تحسين الأداء في مختلف المجالات.

وأشار إلى الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية في تدريب وتأهيل كافة العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات وذلك بمركز التنمية المحلية بسقارة.

وأثنى وزير التنمية المحلية، على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر الحكومية والمساهمة في عملية التنمية وبناء الإنسان وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

​يذكر أن هذا البرنامج يهدف إلى إكساب العاملين بالجهاز الإداري للدولة العديد من الخبرات ومهارات البحث والتعلم، وفهم وتطبيق أحدث النظريات الإدارية والاحترافية، والتعرف على النظم السياسية والقواعد الحاكمة للعمل السياسي والحكومي، وتأهيل الملتحقين بالبرنامج من كوادر الصف الثاني بحصولهم على التدريب الكافي لتوليهم مناصب قيادية في المستقبل.