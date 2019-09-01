حدث في 8 ساعات| طرح 3 آلاف قطعة أرض للأفراد.. وحظر 9 أدوية خلال شهر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بمقر إقامته بالكويت، وإعلان هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وانطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين المواليد الجدد.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية في التقرير الآتي: