​وزير الأوقاف: أي محاولة لاستغلال الحج سياسيا متاجرة بدين الله

كتب - محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن أي محاولة رخيصة لاستغلال موسم الحج وشعيرة الحج الأمر التعبدي المحض استغلالا سياسيا أو طائفيا أو لصالح حزب أو جماعة لهو جريمة كبيرة في حق الدين نفسه، ودليل على إفلاس صاحبها سياسيا وعلى متاجرته بدين الله.

وأضاف في بيان الثلاثاء، "للأسف الشديد هنالك جماعات ضالة مارقة لا تألو على دين ولا وطن ولا خلق كريم، تقوم بمحاولات استغلال أي مناسبات دينية عظيمة كموسم الحج أو أحداث رياضية كبرى للدفع بعناصرها المجرمة وبعض المأجورين من أذنابها ومنتفعيها للنيل من هذه الأحداث والخروج بها عن مسارها سواء أكان مسارا دينيا أم حدثا رياضيا، فهم لا يشغلهم لا الدين ولا القيم المجتمعية ولا مصالح الأوطان".

وتابع" هذه جماعات نفعية، الغاية عندها تبرر الوسيلة أي وسيلة، فقد أعماهم الطمع وأفقدتهم العمالة والخيانة كل درجات الوعي والاتزان، فصاروا يتخبطون كحاطب ليل أو أشد تخبطا، ومن حق الدول أن تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما لإقرار الأمن، مع عدم السماح لأي من عناصر هذه الجماعات الضالة بأن يفسد على الناس نسكهم، أو يعكر صفوهم، أو يتاجر بدين الله عز وجل ويشوه صفحته البيضاء النقية".