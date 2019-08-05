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​"هتهدوا هنبني".. وزيرة التضامن: ترميم معهد الأورام بدأ بعد ساعات من الحادث

11:28 م الإثنين 05 أغسطس 2019
​"هتهدوا هنبني".. وزيرة التضامن: ترميم معهد الأورام بدأ بعد ساعات من الحادث

ترميم معهد الأورام

القاهرة- مصراوي:

قالت وزيرة التضامن، إن رجال شركة المقاولون العرب شرعوا في ترميم وإصلاح تلفيات معهد الأورام بعد ١٠ ساعات فقط من الحادث الإرهابي، موجهة حديثها للجماعات الإرهابية قائلة: "هتهدوا هنبني".

وكتبت الوزيرة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بعد ١٠ ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا في الترميم والاصلاح، عشرات العمال والمهندسين بستراتهم الصفراء معلقون على السقالات، وبعد ٨ ساعات كانت العيادات الخارجية اشتغلت وإحنا بنعاين كان في أطباء في العمليات".

وتابعت موجهة حديثها للإرهابيين: "يعني هتهدوا هنبني، هتجرحوا هنداوي، هتقتلوا هناخد بالتار، والسن بالسن .....واسلمي يا بلادي وتسلم أيادي الأطباء والمهندسين والعمال".

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شركة المقاولون العرب وزارة التضامن الإرهاب فيسبوك انفجار معهد الأورام

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