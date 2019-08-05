حدث ليلًا| تفاصيل 5 ساعات دامية في محيط معهد الأورام

(مصراوي):

شهدت ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نرصد بعضها في التقرير التالي:

- دوي وأدخنة وأشلاء.. انفجار معهد الأورام (تسلسل زمني)

قبل منتصف ليل الأحد بدقائق، سُمع دوي انفجار هائل هز وسط العاصمة، تلاه تصاعد أدخنة كثيفة وسط حالة من الكر والفر في شارع كورنيش النيل بمنطقة المنيل دون تحديد ماهيته.

- وزيرة الصحة: البحث عن ضحايا بحادث معهد الأورام في مياه النيل

قالت وزيرة الصحة، إن البحث لا يزال جاريا عن ضحايا جراء الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، في مياه النيل المقابلة للمعهد.

- بين المرض والانفجار.. أوجاع أطفال "معهد الأورام" تتضاعف (صور)

لم يسلم مرضى معهد الأورام من الانفجار الذي وقع أمامه، وازدادت أوجاعهم مع تأثر المبنى ببعض التلفيات وسقوط واجهته من الموجة الانفجارية للحادث.

- "5 حالات حرجة".. وزيرة الصحة تكشف حالة مصابي انفجار معهد الأورام

قالت وزيرة الصحة، إن 5 أشخاص بين مصابي حادث الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بالقاهرة، في حالة حرجة.

- الصحة تُصدر بيانًا رسميًا حول انفجار محيط معهد الأورام

صرح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بارتفاع أعداد وفيات حادث معهد الأورام الذي وقع منذ قليل إلى 17 حالة وفاة، و32 مصاباً، مشيراً إلى الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث.

- انفجار "معهد الأورام".. ماذا نعرف حتى الآن؟ (فيديو وصور)

قبل منتصف ليل الأحد بدقائق، سُمع دوي انفجار هائل هز وسط العاصمة تلاه تصاعد أدخنة كثيفة وسط حالة من الكر والفر بشارع كورنيش النيل في منطقة المنيل دون تحديد ماهيته.

- وزيرة الصحة لـ"إكسترا نيوز": 17 قتيلًا و32 مصابًا في انفجار بمحيط معهد الأورام

قالت وزيرة الصحة والسكان، إن 17 قتيلًا و32 مصابًا، سقطوا جراء الانفجار الذي وقع بمنطقة المنيل بالقرب من معهد الأورام، فضلًا عن تجميع "كيس أشلاء".

- النائب العام يأمر بانتقال نيابة جنوب القاهرة لموقع حادث "معهد الأورام"

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع الحادث الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.

- جامعة القاهرة: نقل عدد من مرضى معهد الأورام.. وطوارئ بمستشفيات قصر العيني

أكد المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أن جميع المرضى والعاملين فى معهد الأورام القومي بخير، مشيرًا إلى إن آثار الحريق الضخم، خارج المعهد لم تمتد آثاره إلى داخل المعهد ومستشفياته كما يروج البعض.

- أول تعليق من مدير معهد الأورام بشأن انفجار المنيل

كشف الدكتور حاتم أبوالقاسم، عميد معهد الأورام بجامعة القاهرة، حقيقة انفجار مخزن أسطوانات خاص بمعهد الأورام بمنطقة المنيل.

- الداخلية تكشف تفاصيل انفجار "معهد الأورام"

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات الانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام بمنطقة المنيل.

- الصحة: ارتفاع أعداد ضحايا انفجار معهد الأورام إلى 19 قتيلاً و30 مصابًا

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، ارتفاع أعداد مصابي حادث معهد الأورام إلى 19 حالة وفاة، و30 مصابًا.

- ضحية جديدة عمرها 4 سنوات.. اتهام سيدة بتعذيب ابنة زوجها في القليوبية

اتهم عدد من أقارب طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات بالقليوبية، زوجة والدها المقيمة معها في المنزل نفسه، بالتسبب في إصابتها بكدمات وتورم بالجسم، لتكون الواقعة هي الثانية لتعذيب زوجة الأب بعد الطفلة "هبة" في دمياط.

- حريق هائل في مزرعة نخيل بالوادي الجديد

اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، في مزرعة نخيل بمنطقة الفدان خلف مدرسة القصر الابتدائية بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.