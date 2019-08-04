"الري": إزالة 172 حالة تعدٍ على نهر النيل في 6 محافظات اليوم

كتب- أحمد مسعد:

نفذت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل التابعة لوزارة الموارد المائية والري حملة مكبرة اليوم الأحد، لإزالة التعديات على نهر النيل في نطاق محافظات القليوبية والغربية والبحيرة والدقهلية والمنيا، وسوهاج.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الحملة أسفرت عن إزالة 172 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل، وبذلك يصبح إجمالي التعديات التي تمت إزالتها على نهر النيل منذ بدء الحملة 467 ألفًا و618 حالة تعدٍ.

وأشارت وزارة الموارد المائية والري إلى أنها تستمر في العمل منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل لإزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل كأولوية أولى للحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلًا عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في جهودها لإزالة كافة التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في "عداد النيل".