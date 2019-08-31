​"الجيزة" تكشف سبب انقطاعات المياه بالهرم والعمرانية وبولاق

كتب – أسامة عبدالكريم:

قالت محافظة الجيزة، إنها تلقت شكاوى من عدد من المواطنين بشأن وجود انقطاعات في مياه الشرب بمحل نطاقهم، وقامت المحافظة على الفور بفحص تلك الشكاوى لحلها.

وأضافت المحافظة، في بيان اليوم السبت، إن وزارة الموارد المائية والرى تقوم بأعمال تطهير بجوار مأخذ المياه للشركات بمحطتي الوراق وجزيرة الدهب، ما أدى إلى انقطاع المياه بعدد من الشوارع بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والعمرانية.

وأكدت المحافظة، أنه يجري التنسيق مع وزارة الرى وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة الانتهاء من أعمال التطهير وإعادة تشغيل المحطات بكامل كفاءتها لعودة انتظام المياة فى المناطق المتأثرة .

ودفعت المحافظة، بعربات مياه للمناطق المتأثرة، كما توفر شركة مياه الشرب سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، إضافة إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين بشان مياه الشرب على الخط الساخن لشركه المياه وهو 125، إضافه إلى الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة الجيزة وهو 114 .​