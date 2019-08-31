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    الوطنية للصحافة تضع اللمسات النهائية لتحويل "المؤسسات القومية" للصحافة الرقمية

    02:42 م السبت 31 أغسطس 2019
    الوطنية للصحافة تضع اللمسات النهائية لتحويل "المؤسسات القومية" للصحافة الرقمية

    الكاتب الصحفي كرم جبر

    كتب- مصطفى علي:

    تعكف الهيئة الوطنية للصحافة على الانتهاء من اللمسات الأخيرة لمشروع تحويل المؤسسات الصحفية القومية إلى الصحافة الرقمية، في مشروع ضخم يتم تنفيذه للمرة الأولى بمشاركة وزارة الاتصالات وكبريات الشركات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية لأزمات الصحافة الورقية وزيادة معدلات التوزيع والإعلانات.

    وقال بيان صادر عن الهيئة إن الاستراتيجية التي يجري الانتهاء منها اتبعتها كبريات الصحف في العالم التي كانت تعاني من أزمات في التمويل والتوزيع، وتستهدف مسايرة الثورة التكنولوجية الرابعة، ولحاقاً بالتطورات السريعة في مجال الاتصالات.

    ومن المنتظر الإعلان عن تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه في الأسابيع القليلة القادمة.​

    الهيئة الوطنية للصحافة الصحافة الرقمية المؤسسات الصحفية القومية وزارة الاتصالات

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