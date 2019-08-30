  • عاجل:"مائل للحرارة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    "الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات 18 موقعًا إلكترونًيا بسبب "مدرسة بورسعيد"

    11:12 م الجمعة 30 أغسطس 2019
    "الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات 18 موقعًا إلكترونًيا بسبب "مدرسة بورسعيد"

    الكاتب الصحفي جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى

    كتب- مصطفى علي:

    تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، اجتماعًا الأحد القادم؛ لمناقشة مخالفات التغطية الإعلامية للواقعة المعروفة إعلاميا بـ"إغماء مدرسة بورسعيد"، وذلك بناءً على تقارير لجنة الرصد بالمجلس.

    وتناقش اللجنة مخالفات 18 موقعًا إلكترونيًا بالإضافة إلى قناة "يوتيوب"، فبركوا الأخبار والواقعة بالإضافة إلى تجاهلهم نشر الحقائق بعدما أوضحت المدرسة حقيقتها.

    كما تناقش اللجنة جميع مخالفات "السوشيال ميديا" وحسابات "فيسبوك" التي يزيد ماتبعيها عن 5 آلاف عضو، على أن يتم تطبيق لائحة الجزاءات بصرامة بدءًا من الغرامات المالية والتى تنتهي بالحجب.

    يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، يبدأ فى تطبيق الضوابط الإعلامية الخاصة بتنظيم عمل البرامج الدينية والطبية والرياضية والتوك شو، الأحد المقبل، على جميع وسائل الإعلام المعنية.

    جمال شوقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بورسعيد مدرسة

    الخبر التالى:

    "مستقبل وطن" يطلق تدريبه الأول حول دور الشباب في الحياة السياسية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان