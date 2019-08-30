"مستقبل وطن" يطلق تدريبه الأول حول دور الشباب في الحياة السياسية

كتبت - ميرا إبراهيم:

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، فعاليات التدريب الأول للشباب حول "أهمية دور الشباب في الحياة السياسية "، بقاعة المؤتمرات بنزل شباب مدينة قنا تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، وبحضور المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية والمهندس أحمد الجندي عضو الأمانة المركزية بالحزب، وعمرو طارق السباعي أمين تنظيم محافظة قنا ومحمد عبد الستار أمين شباب المحافظة، وأعضاء هيئة مكتب المحافظة وعدد كبير من الشباب.

وقال المهندس أحمد صبري أمين شباب الجمهورية، إن الحزب يهتم بالشباب باعتبارهم المحرك الرئيسي لعجلة التنمية، خاصة وأن 60% من تعداد مصر من الشباب، والدليل على هذا الاهتمام هو أن الحزب يقوده الشباب.

وأشار إلى أن حزب مستقبل وطن يعمل بجهود كبيرة في العمل الخيري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأن الحزب سيشارك في العديد من المبادرات خلال الفترة المقبلة ومنها مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، "حياة كريمة"، بجانب العمل على الشق السياسي من خلال تنفيذ العديد من الدورات التثقيفية والتدريبية لخلق كوادر واعية وملمة بالعمل الحزبي والسياسي وقادرة علي تحقيق برامج وأهداف الحزب.

وقد المهندس أحمد الجندي عضو الأمانة المركزية بالحزب، عرضًا تفصيليًا لتعريف الأحزاب السياسية وحزب مستقبل وطن من حيث مبادئه وأهدافه وسياساته وأهمية دور الشباب بالمشاركة في الحياة السياسية ومدي تأثير الأحزاب علي الحياة السياسية.

كما قدم عضو الأمانة المركزية جلسة تدريبية على العديد من المهارات الحياتية وهي "التواصل وكيفية تحديد الأهداف وتحقيقها وكيفية بناء فريق عمل قوي".

من جانبه، أكد عمرو طارق السباعي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بقنا، اهتمام الحزب وقياداته بالشباب لكونهم مشروع المستقبل وعجلة الدفع الأولى للدولة المصرية على مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن أمانة المحافظة تقتح جميع القنوات للتواصل مع الشباب للاستفادة من طاقاتهم وتوظيفها في المجال الصحيح.

وأدار أمين شباب الجمهورية حوارًا مفتوحًا مع الشباب رد خلاله على جميع الاستفسارات واستمع لبعض الشكاوى، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن يضم العديد من الكيانات ومن مركز مستقبل وطن للدراسات الاستراتيجية، وهو يحتل المركز الثالث على مستوى الجمهورية من حيث الدراسات التي أصدرها.